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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 08:31 BJT

日本热股: 日本航空股价攀升逾4%,此前调升全年营业利润预估

路透东京2月5日 - 日本航空 股价周二早盘升4.6%,报每股3,990日圆,此前公司将全年营业利润预估调升12.7%至1,860亿日圆(20.1亿美元),原因是需求强劲.

公司称欧洲、北美和东南亚航线需求强劲,有助于抵消波音 787客机停飞带来的冲击.(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
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