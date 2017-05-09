日本金融厅长官告诫勿过度依赖货币政策

路透东京5月9日 - 日本金融厅长官森信亲周二称，决策人士必须想办法更好地利用央行印刷的大量钞票来刺激经济增长，例如促使金融机构更多地贷款给有潜力的创新性产业。

森信亲也警告不要过度依靠监管来降低再度发生金融危机的风险，称决策人士现在必须更加专注于银行监督。

森信亲表示，“如果我们仅仅依靠监管并要求银行持有能够抵御所有可能的尾部事件的缓冲，则将窒息银行的中介功能。”

森信亲称，主要央行多年来实施激进的货币刺激未能令发达经济体重新焕发活力。外界认为，森信亲是可能接替黑田东彦担任日本央行总裁的人选之一。

“我们全力动用货币政策，信贷也相应增长，然而我们并没有见到企业活动强劲增长，”他表示，“或许资金没有通过能真正促进经济增长的方式来提供。”

森信亲表示，决策人士应当减轻对货币政策的过度依赖，想办法推动金融机构向创新性的新产业和借款者增加贷款。(完)