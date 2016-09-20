日本三大都会区商业地价创2008年以来最大同比涨幅

路透东京9月20日 - 周二公布的一项政府调查显示，日本三大都会区截至今年7月1日的商业地价创下2008年以来最大同比增幅，受地产投资提振，这对于该国疲弱的经济而言，不失为一个难得的好消息。

据日本国土交通省，同期内日本全国商业地价停止下滑，为2007年以来首次。

“由于外国游客增多，针对零售空间及住宿的需求上升，”国土交通省称。

“主要城市的写字楼空置率下降，帮助提升了获利。”

调查显示，三大都会区东京、大阪和名古屋的商业地价上扬2.9%，连续第四年上涨，也创下2008年上涨3.3%以来的最快涨速。

日本商业用地价格整体较上年同期持平，为2007年以来首次躲过下滑；当年为上涨1.0%。

住宅用地价格下滑0.8%，整体土地价格下降0.6%，但两者均创2007年以来最小降幅。

“住宅用地价格维持坚挺，得益于低利率和房屋贷款税惠措施，”国土交通省表示。

区域城市的整体土地价格的下降速度也放缓。四座区域中心城市--札幌、仙台、广岛和福冈的商业用地价格上涨6.7%，为连续第四年上涨，并创2007年以来最大升幅。

国土交通省表示，价格上涨是因为更多人移居到这些地区，导致交通基础设施和重建需求增加。(完)