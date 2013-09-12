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货币新闻 | 2013年 9月 13日 星期五 07:38 BJT

日本企业：Japan Display计划在财年底前上市筹资20亿美元--日经

Japan Display执行长Shuichi Otsuka 9月5日对路透表示，公司近期投产的工厂明年夏季将达到满负荷运转，提升了明年初进行IPO融资的预期。

一知情消息人士在同一天透露，公司本财年计划进行IPO，公司整体估值约为8,000亿日圆。

了解情况的消息人士对路透表示，Japan Display已指定高盛 、野村证券 和摩根士丹利 为IPO的全球协调方。(完)

(翻译 张荻； 审校 王兴亚/李爽)

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