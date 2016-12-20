焦点：日本基本金属企业大举投资材料市场以谋求增长

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透东京12月20日 - 受基本金属价格持续数年下跌打击，日本的采矿和冶炼公司正在向特殊材料领域投资数以亿计的美元。这些特殊材料用于电动汽车、智能手机和一系列日常电子设备。
鉴于冶炼利润率低，加上基本金属矿场近来出现的大规模减值，包括住友金属矿山(5713.T)和捷客斯金属5016.T在内的公司正在寻求稳定的收入来源。
这些公司希望从全球汽车厂商进入电动汽车领域，以及他们生产的金属在即将到来的物联网时代的新应用中获利。
“我们希望通过将我们的材料业务发展为(和采矿和冶炼并列的)第三大支柱，”住友金属矿山(5713.T)的社长中里佳明在分析师会议上说。
特殊材料用于电动汽车的电池以及智能手机、空调和电饭煲等产品中。
由于生产艰难且高性能需求，他们要求获得更高的利润率。
日本最大的镍冶炼商--住友金属矿山(5713.T)将投资180亿日圆(1.53亿美元)，提高Panasonic (6752.T)电动汽车锂电池所需阴极材料的产量，以满足特斯拉汽车(TSLA.O)的需求。
由于电动汽车销售料大幅增长，研究机构Fuji Keizai预计，从2014年到2020年，车载锂电池所用阴极材料的数量将增长八倍。特斯拉电动汽车电池、手机电池及其他设备锂电池所用的这种材料到2020年将增长近一倍。
“经营环境向好，丰田汽车(7203.T)据称到2020年将进军电动汽车市场，”Nakazato上月会议上表示。之前当地媒体报导，丰田汽车在考虑到2020年批量生产高续航电动汽车。
与此同时，美国、中国和欧洲国家都在鼓励汽车厂商加大生产更多全电动汽车，力推替代性能源策略。
捷客斯金属还希望充分利用日益壮大的智能汽车市场。
公司一名发言人表示，这家日本最大铜生产商计画自2017/18年度在东京附近的一座工厂量产超级锡(hyper tin)。该公司也考虑提高半导体靶及铜箔的生产。
一个普遍的疑虑在于，电子和汽车设备技术日新月异，意味着特定材料可能会大宗商品化，或者是迅速成为昨日黄花。
“现在使用的材料或组件，可能过了几年后就不再使用了。因此我们必须跟上变化的脚步，走在竞争对手前面，”一家基本金属公司的高管表示，他要求不要具名。
不过多位分析师表示，行业将会成长。
大和证券分析师Shinichiro Ozaki表示，住友金属进行的调整，可望协助该公司材料业务经常获利在2018/19年度时较三年前增加超过一倍，达到144亿日圆(1.23亿美元)。
他称，“住友金属正采取正确行动，因材料业务体质改善将有助于分散获利波动的风险，同时材料市场也具有成长潜力。”(完)
(编译/审校 汪红英/李爽/张明钧/刘秀红/高琦)
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