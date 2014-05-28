博客：中日领土争端阴云罩顶 在华日本品牌暗度陈仓

记者 Kazunori Takada - 两年前中日东海纠纷升级的时候，还在读大学的魏晗宇扔掉了她的资生堂(4911.T)化妆品，加入抵制日货的行列。

现年23岁的魏晗宇表示，她目前使用的面膜品牌是欧珀莱，她以为是中国或韩国品牌，但近期发现这是个日本品牌。欧珀莱是资生堂专为中国消费者研发的品牌，产品包装上的公司名字很小。

“广告给我的感觉有点像韩国的那种化妆品,看起来还挺年轻的吧,定位大概就是都市年轻人的风格吧。”

在华运营的日企高管表示，他们几乎没办法应对地缘政治带来的后果，但不容易被中国消费者辨认出是日货的品牌会好一些。

资生堂称没有故意隐藏公司名字，但欧珀莱谨慎的品牌战略似乎是日本企业赢得中国消费者的方法。

资生堂发言人Shotaro Nagai指出，欧珀莱和另外一款专为中国消费者研发的品牌悠莱销售增速高于其他资生堂优质品牌。他并未透露销售数据。

“在消费者眼中，重要的是品牌形象是否是高品质和可信赖，”品牌咨询机构Interbrand执行策略总监Toru Furuya说道。

钓鱼岛纷争影响中日关系，每当局势紧张时，日本产品在华销售就会普遍下滑。

另外一家赢得中国消费者支持的日本企业是迅销公司(9983.T)，该公司在内陆地区扩张旗下的优衣库品牌。传统上，内陆地区的民族主义情绪很高，但优衣库不大容易被辨认出是日本品牌。

“随着优衣库越发被认为是高质量品牌，我们瞄准中国的中等收入消费者，在中国和日本推出一模一样的产品组合，这是我们在华取得成功的原因之一。”该公司在写给路透的邮件声明中称。

该公司并不公布分地区的明细销售数据，但其在声明中指出中日纠纷对该公司几乎没有影响。

日本消费企业和汽车企业都受到了巨大冲击。索尼(6758.T)和松下(6752.T)等日本零售企业大多不公布在华销售数据，但一些高管称销售仍未完全恢复。

一些日本车企预计销售下滑约一半。在华业务最大的日本汽车厂商日产汽车(7201.T)将截至2013年3月的财年获利预估下调20%。

对很多中国人来说，日本产品的长处是质量。中国消费产品行业一直受安全丑闻困扰，而日本的制造标准被认为是较高的。

但地缘政治仍是拖累。