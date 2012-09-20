日系车企因在华停产损失2.5亿美元

路透东京9月20日电---因本周中国发生反日示威活动,以日产汽车(7201.T)为首的日系车企已损失了估计为2.5亿美元的产出,而且目前还面临着在中国销量受挫的风险.

由於中日两国在钓鱼岛主权归属上的争执,中国有民众本周走上街头游行,导致丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)、日产汽车等日系车企暂时停止在中国的生产.

据IHS Automotive的估算,截至周四,停产造成的产量损失达到1.4万辆左右.若以日系品牌平均每辆1.8万美元的售价计算,这意味着约2.5亿美元的营收损失.

而且这一数字可能还会攀升.丰田汽车表示,其在中国的一些工厂仍在停产之中.本田汽车也表示,两座在中国的工厂停产,日产汽车则已恢复了生产.

日产汽车一直是在中国最为成功的日系车企,但目前受到的影响也最大.其在中国的汽车销量预计占其全球总销量的27%,相比之下本田汽车和丰田汽车则分别为18%和11%.

业界高管和分析师称,汽车制造企业可以通过加班来弥补产出损失.

"更重要的是,从现在起消费者将作出何种反应,"法国巴黎银行资深分析师Koichi Sugimoto称,"如果有人开始觉得买韩国车好过买日本车,一点都不奇怪,因为这样他们的车就不会被示威者毁坏了."

评级机构穆迪表示,很难预测"日益上升的反日情绪"如何影响企业业务.

"其中的含义可能包括,在极端及意外情况下,日本也许会失去中国这一庞大且不断增长的汽车市场……或者日本汽车制造商在中国设厂的能力下降."

**日本汽车成反日标的**

一公司发言人称,由於标志容易辨识,日本汽车成了中国反日人士大事破坏的标的.抗议人士焚烧丰田汽车位於青岛的一家经销商,还有数家经销商也受到破坏.

北京一家本田汽车经销商发送简讯提醒客户要小心.

部分日本企业也提出了紧急应变计画,以防紧张情势升高.刹车装置供应商Akebono Brake Industry(7238.T)的执行长周四向路透表示,该公司正在准备紧急应变计画,以防原料进口出现状况.

日本企业在中国市场落後通用汽车(GM.N)和大众汽车(福斯)(VOWG.DE)等对手,但仍在积极扩张.

丰田汽车社长丰田章男称,该公司计画2015年前在中国的汽车销售倍增至180万辆,而中国消费者将会认识到日本汽车商及其中国合作夥伴对中国经济带来的贡献.

"我希望问题能尽快解决,让日本汽车能够重回购物清单上,"他向记者表示.

日产汽车则计画将中国销量在2015年提高至230万辆,此前与东风汽车(0489.HK)合资企业推出了在中国制造的品牌Venucia.

反映市场对後续影响的担忧,日产的信用违约互换这周来持续上扬,并在周四触及六周高点.

中国汽车市场销售在2009年和2010年大幅增长,但2011年成长率降至5.2%.今年目前为止增长率为4%.

丰田凯美瑞(Camry)、日产天籁(Teana)和本田雅阁(Accord)都在中国中型车销售的前五大之列.

驻香港汽车业顾问Michael Dunne称,尽管当前的紧张情势可能给现代汽车(005380.KS)等厂商带来契机,但只要北京当局能够控制住抗议,汽车市场占有率不太可能有大幅变动.

"历史因素造成中国人仇视日本并非秘密.但这并未阻止中国人大量购买日本汽车,"他说.(完)

--编译 王洋/于春红/王冠中;审校 田建华/隋芬/程琳

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