日本央行总裁称超宽松货币政策有副作用

路透东京3月26日电---日本央行总裁白川方明称,发达国家的央行必须警惕大举放松货币政策的缺陷和溢出效应,如商品价格上涨和不受欢迎的资金地流入新兴经济体.

周一刊登的白川方明周末在华盛顿的演讲稿指出,尽管对於资产泡沫破裂造成的困苦,必然要大举放松货币政策,但要考虑其副效应.

"货币放松措施只是减轻了与整固资产负债表相关的痛苦,"白川方明并称,而在太长的时期内维持低利率恐将不利於公司和家庭降低过度负债,且可能延误改革.

发达国家宽松的货币政策还可能藉由推高商品价格,以及促使全球投资者将资金投入新兴经济体以获取更高收益,从而影响到新兴经济体.

"虽然各国央行通过货币政策来追求其自身经济稳定的做法可以令人理解,但考量这些举措带来的国际溢出效应以及对其自身经济的反作用显得愈发重要,"他说.

一些新兴国家将商品价格上涨和通胀加速归咎於欧美和日本央行的超宽松政策.

白川方明周六在华盛顿参加美联储举办的一个会议上发表了上述演讲.(完)

--编译 肖群英/李爽; 审校 田建华/侯向明

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