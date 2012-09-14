若日方一再破坏共识 中国无义务继续保持克制--新华社评

路透北京9月14日电---新华社周四晚间发表评论文章称,日方上演"购岛"闹剧,不仅出於其国内政治、 经济利益方面的考虑,更蕴含着中日国力此消彼长、日本对二战清算不力等深层次原因.随着钓鱼岛事件不断升温,中日关系将面临严峻考验.

文章援引外交学院国际法系副教授龚迎春指出,如果日方一而再、再而三地单方面破坏共识,采取行动,中方也就没有义务继续保持克制;且随着中日外交关系陷入僵局,中日政治和经济关系都将受到影响.

中国是日本最大的出口市场,而日本仅是中国第三大出口市场,日本对华贸易长期顺差;如果中日经贸关系遇冷,日本经济受到的影响比中国更大.

"可以预见的是,随着钓鱼岛事件不断升温,中日关系将面临严峻考验.日本作出这样的极端决定,将使中日关系陷入低潮,日方必将为自己的错误付出代价."评论援引中国社科院边疆史地研究中心副主任李国强称.

中国商务部副部长姜增伟周四表示,日本"购岛"行为难以避免对中日经贸关系产生负面影响.中国军方周二也表态称,中国军队对此表示坚决反对和强烈抗议,并密切关注事态发展,保留采取相应措施的权利.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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