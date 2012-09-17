日企关闭在华工厂 中国称中日贸易关系或受损

* 岛屿争议致在华日企受攻击

* 中国对贸易关系提出警告;日本企业暂停营运

* 美国防部长呼吁冷静和克制

路透上海/北京9月17日电---周一大型日本企业已经关闭在华工厂,且敦促驻华人员不要外出.稍晚中国可能有更多关於中日两国岛屿争议的示威游行,而这样的争议可能会伤及亚洲两个最大经济体的贸易纽带.

中国爆发数十年来最严重的反日情绪,在周末进行了游行并暴力袭击了知名日企,如丰田和本田等汽车制造商,这迫使日本人藏匿躲避,且中国官方媒体警告贸易关系当前处於险境.

"我今天不会出门，我也要求我的中国男朋友明天全天陪着我,"29岁的日本研究生Sayo Morimoto表示.她现在就读于深圳一所大学.

日本家庭主妇且已是孩子母亲的Kayo Kubo被周末数十个城市游行的规模和气氛惊吓,称她的家庭成员和其他日本旅华者都不会出门.Kubo现在居住在中国东部城市苏州.

"示威人数极多,我从来没看过这种情况.非常可怕,"她称.

中国外交部发言人洪磊表示,中国政府将保护日本企业及公民安全,呼吁示威者以合法方式表达诉求.

洪磊在例行记者会上表示,日本非法购买钓鱼岛的严重後果正在逐渐显现,日本应该对此负责.

"日方能否正视中方严正立场,能否正视中国的正义呼声,关系到事态发展."

日本政府购买钓鱼岛後,中国派出六艘海监船前往附近海域.人民日报微博指出,周一时,约1,000艘中国渔船驶往钓鱼岛,预定稍晚抵达.

周末的抗议主要针对日本外交机构,但也波及到至少五个城市的商店、饭店和汽车经销商的店铺.丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)表示,它们在青岛的店面周末因遭纵火而蒙受严重损失.

不过丰田汽车表示,其工厂和办公室周一正常运营,未要求在华日本员工不要外出.

亚洲最大的服饰零售商--Fast Retailing Co (9983.T)称,已关闭部分在中国的优衣库(Uniqlo)店面,且可能关闭更多,而日本第二大零售业者--永旺(8267.T)已禁止其日本员工赴中国出差.

日本电子业集团Panasonic(6752.T)表示,其一家工厂已被中国工人破坏,周二也将关闭.本周二是"九一八事变"纪念日,东京方面担心这可能引发又一波反日浪潮.

日本周二就中国的大规模反日示威向本国公民发出警告.中国北京和上海等地的多所日本学校本周均已取消了课程.

**美方表示不设立场**

日本首相野田佳彦呼吁北京方面确保日本侨民的安全与财产不受损伤.他周一与到访的美国国防部长帕内塔会面.

帕内塔表示,美方将遵守美日安保条约中的义务,但在钓鱼岛问题上不设立场,同时呼吁中日双方保持冷静和克制.

"日本和中国维持良好关系,并找到办法避免局势进一步升级...这合乎各方的利益,"他在东京对记者表示.

中国官方媒体《人民日报》海外版周一发表评论文章呼吁,在钓鱼岛问题上,日本应该回到谈判解决争议的轨道上,否则中国将被迫采取经济手段.不过,中国将慎打经济牌这把双刃剑,仔细权衡利弊和时机.

文章援引国际问题专家华益文指出,中国一直非常慎打经济牌.但在涉及领土主权的斗争中,如果日方继续挑衅,中方必将迎战.

"日本必须正视历史事实,正视中国的严正立场和坚定意志,正视国际社会的正义之声,改弦更张,不折不扣地回到中日双方达成的共识和谅解上来,回到谈判解决争议的轨道上来",文章称.

日本外相玄叶光一郎周一对记者表示,日本和美国政府一致同意,日中两国在东海的领土争端适用於日美安全保障条约.

"我今天没有(向美方)提起这一议题,但日本和美国都明白(上述岛屿)适用於日美安全保障条约,"他在东京会晤过美国国防部长帕内塔後表示.

**经济受冲击**

日本媒体报导称,日本电子制造商佳能(7751.T)将在周一和周二暂停在中国四家工厂中三家的生产,指因员工安全方面的考虑.

全日本空输(9202.T)报告称,取消中国飞往日本行程的旅客数量上升.

此番争议也在周一冲击在香港上市的日企,零售店运营商--永旺(0984.HK)跌至七个月低位.

Emperor Capital的调研主管Andrew To称,"所有日本相关股票都承受抛压."

中国是日本最大的贸易夥伴,而日本是中国第三大贸易夥伴.在中国经济放缓之际,企业和投资关系的任何损害,对两国都是两败局面.(完)

--编译/审校 田建华/王洋/丁琦/沈以文/张明均/蔡美珍

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