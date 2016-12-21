调查：日本基金经理12月调高债券投资配比 减持股票

路透东京12月21日 - 路透调查显示，日本基金经理12月上调资产组合中的债券配比，下调股票配比，因上个月特朗普当选美国总统后债券收益率飙升。

12月7-14日期间对五家总部在日本的基金管理公司的调查显示，受访者平均希望将他们投资组合中的56.2%配置于债券，高于11月的54.8%。

在债券投资中，基金经理增持美国和欧元区债券，因这些债券的收益率已经大涨，归因于美国提高财政支出的预期，以及欧洲央行(ECB)计划明年削减购债规模。

他们将北美债券配置比重从32.6%上调至34.9%，欧元区债券配比亦从14.8%上调至17.8%。

美国公债收益率大涨，上周10年期公债收益率触及两年高位2.641%，因美国当选总统特朗普计划减税及增加支出，外界认为这些举措将提振经济成长、推升通胀，并提高预算赤字，所有这些均利空公债。

欧洲长期公债收益率亦上涨，因本月稍早欧洲央行表示，将从4月起削减月度购债规模。德国10年期公债收益率一度触及10个月高位0.453%。

相较之下，这些基金经理对日本债券的持有比重从11月的36.2%降至34.6%，这是自2011年以来配比首次低于美国/加拿大债券。

基金经理对亚洲债券投资配比从8.8%调降至3.2%。

尽管全球债券收益率上涨给日本债券收益率带来上行压力，但日债收益率波动受制于日本央行收益率曲线控制政策。根据该政策，央行将把10年期日债收益率维持在零附近。

美国收益率上涨也损及很多新兴市场货币，因投资者料将资金重新投向收益更高的美国资产。

基金经理12月整体股票持仓从前月的38.7%降至37.5%。

他们还减少日本、欧洲和新兴市场股票配比，但大幅提高北美股市占比。

美股触及纪录高位，因投资者押注特朗普及共和党控制的国会将推进减税和放松监管举措。(完)