（更正）日本投资者4月抛售4.256万亿日圆外国债券 规模创纪录

（因译文有误，最后一段应为“241.6亿欧元”，非“2,416亿欧元”。）

路透东京5月11日 - 日本财务省周四公布的数据显示，日本投资者4月抛售了4.256万亿日圆(372.4亿美元)的外国债券，规模创下纪录。4月是日本2017/18财年的第一个月份。

日本投资者去年曾大举买入美国和欧洲的多种债券，当时投资者对日本债券负收益率保持距离，向国外债券投入的资金规模创下纪录高位。

日本投资者对全球债券的投资在去年11月止步，此前特朗普意外赢得美国总统大选后，债券价格跳水。

日本投资者还受到法国债券拖累。颇受日本投资者青睐的法债，今年因对法国总统大选的担忧而价格暴跌。

另一数据显示，日本投资者3月脱手9,435亿日圆法债，为连续第五个月抛售，这五个月期间累计卖出近3万亿日圆(241.6亿欧元)法国公债。(完)