三菱重工和日立将合并发电系统业务

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透东京11月29日电---日本经济新闻周四报导,三菱重工业(7011.T)和日立制作所(6501.T)计划将它们旗下的发电系统业务合并,其中不包括核能发电部门,希望藉此增强在海外市场上与西门子(SIEGn.DE)和通用电气(GE.N)等大公司的竞争能力.
两家公司将在2014年1月1日组建新公司,合并双方的化石燃料发电业务.三菱重工业称将在新公司中持股65%,日立将持股35%.(完)
--编译 高琦; 审校 张明钧
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路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。