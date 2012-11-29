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国际财经 | 2012年 11月 29日 星期四 16:57 BJT

三菱重工和日立将合并发电系统业务

路透东京11月29日电---日本经济新闻周四报导,三菱重工业(7011.T)和日立制作所(6501.T)计划将它们旗下的发电系统业务合并,其中不包括核能发电部门,希望藉此增强在海外市场上与西门子(SIEGn.DE)和通用电气(GE.N)等大公司的竞争能力.

两家公司将在2014年1月1日组建新公司,合并双方的化石燃料发电业务.三菱重工业称将在新公司中持股65%,日立将持股35%.(完)

--编译 高琦; 审校 张明钧

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