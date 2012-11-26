日本政治辩论升温 央行内部就放松政策现分歧

* 日本央行新任审议委员佐藤健裕希望加强对通胀目标的承诺

* 佐藤健裕的提议未能在10月30日会议上获得政策委员会的支持

* 日本央行总裁白川方明重申需要财政改革和放松监管

* 日债市场目前押注央行将采取大胆宽松举措

路透东京/名古屋11月26日电---日本央行内部的一项分歧周一浮现,一位新任审议委员呼吁在超宽松政策方面做出更强有力的承诺.随着下个月日本大选的临近,日本央行在采取更大胆举措方面面临的压力越来越大.

日本央行总裁白川方明重申,单靠放宽货币政策无法抵御通缩,敦促政府采取财政改革措施并放松监管,以提振国内投资.

但周一公布的日本央行10月30日会议记录显示,日本央行新任审议委员佐藤健裕提议在明年4月白川方明任期结束後,采取更加积极的货币宽松立场.

在12月16日大选临近之际,央行政策行动已成为政治辩论中最热议的话题之一.此前,有望成为下一任日本首相的自民党领导人安倍晋三呼吁央行采取负利率等一系列激进举措.

安倍还威胁将取消日本央行的独立地位,以便于政府主导目标设定和政策行动.

佐藤健裕提议将货币政策与消费者物价上涨更加紧密地联系起来,并建议放弃央行对於CPI将在2015年3月止财年接近1%的看法.他一直呼吁日本央行采取更多举措遏制日圆升值.

央行10月30日会议记录显示,木内登英是支持佐藤健裕建议的唯一一名审议委员,他们的看法缺乏广泛的支持.

"几名委员提出,是否可能对利率施加更大影响,并且通过改变当前的措辞,更加清晰地表明日本央行的货币宽松立场."会议记录显示.

"多数委员对现在改变政策承诺方面的措辞表达了谨慎看法."

在上个月的会议中,日本央行放宽货币政策,将资产购买规模提高11万亿(兆)日圆(1,335亿美元),至91万亿日圆.该央行还宣布一项计划,向银行业者提供低息长期资金,总额度不设上限,该计划初始规模约为15万亿日圆.

但这并未缓和日本央行面临的压力.

投资者押注日本央行将采取更为大胆的货币宽松举措,因安倍晋三多次呼吁"无限制"放宽政策.而这遭到日本现任首相兼执政党民主党党魁野田佳彦的强烈反对.

日本公债多空动向指标恶化至近五个月来最低水准,因市场揣测下个月大选後,可能会有更加积极的货币宽松政策.

**程度的问题**

安倍晋三呼吁采取更激进的货币举措来重振日本经济,包括承诺实现2%的通胀目标以应对通缩,同时修改日本央行法.

佐藤建议日本央行应该声明维持宽松政策直到消费者物价指数(CPI)涨幅稳定在1%.该央行目前承诺维持强力货币刺激举措直至可以预见1%的通胀率.

日本央行目前将通胀目标设在1%,并认为中长期物价上涨幅度在0-2%之内是理想情况.

白川方明拒绝直接回应安倍的要求,只是说政府和央行正在竭力实现1%的物价目标.

"如果缩小日本产出缺口的努力奏效,那麽物价成长和物价预期将逐步上升,"他在名古屋对商界领袖表示.

白川方明还表示,日本央行注意到日圆走强对日本经济带来的痛苦,暗示若日本经济进一步陷入衰退,将准备再度放宽政策.(完)

--编译 丁琦/徐文焰/王翔琼;审校 张涛

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