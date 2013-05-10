日圆跌破100 安倍经济学再获胜利

* 日圆兑美元跌破100日圆关口

* 数据显示日本投资者终于开始买进外国债券

* 汇率战言论可能升级

路透东京5月10日 - 随着日圆兑美元跌破重要支撑位100日圆，日本首相安倍晋三又获得一小胜，分析师预计年内余下时间日圆继续下跌，将支撑日本出口导向型经济。

日圆兑美元低见101.20日圆，较周四高位约98.65跌逾2%，为四年半以来最低水平。

一些市场人士称，日本的激进政策引发其贸易伙伴的汇率战，澳洲和韩国本周意外降息，称汇率强劲是原因之一。

韩国企划财政部官员周五称，韩国对日圆下跌速度感到担忧，并在研究是否需要新举措缓解其影响。

日本经济财政大臣甘利明周五重申，日本无意操纵汇率。

不过日圆看来势将继续下跌。

“美元/日圆终于突破100日圆的心理关口，起初对安倍经济学感到怀疑的人士将买进更多(美元)，”GFT Forex市场分析师Neal Gilbert称。

周五数据显示，日本投资者终于逆转了大举抛售外国债券的作法，进一步突显日圆/美元跌破关键水准且前景依然疲弱的状况。

日本财务省数据显示，在截至上周五的两周时间里，日本投资者共计净买入5,140亿日圆(52亿美元)外国债券，显示日本央行的大规模宽松措施或许正在迫使投资者转向海外寻求较高回报。

在此之前的12周里，日本投资者有11周的时间净卖出外国债券，总计卖出规模为5.87万亿日圆，其中包括日本央行4月4日宣布为期两年刺激计划之后的两周。

浏览日圆和日本股市相关图表，请点选(link.reuters.com/waw86s)。

这项规模空前的货币刺激措施，令人揣测日本投资者将急忙涌入各种外国债券，比如美国、法国或比利时的公债。

虽然日本投资者最近买入外国债券的金额相对较小，但交易商仍将这场日本购债盛宴的首个迹象，视作重又卖出日圆的另一个很好的理由。

过去六个月日圆兑美元下挫超过20%，因为安倍开始推行被称为“安倍经济学”的激进货币宽松和财政扩张政策，以期终结长达20年的经济停滞。

分析师认为，“安倍经济学”是压低日圆的重要力量，而日圆下跌又给对手国家的货币带来压力。

韩元易受日圆走软影响，因为两国在出口方面竞争激烈。韩元兑日圆今年累计上涨逾10%。

安倍或许会把日圆最近的跌势视为他在推动日本经济复苏上的又一个里程碑。

的确，迹象显示日圆下跌效应正在日本出口产业浮现，3月经常帐盈余触及一年来的最高水平，因贸易逆差收窄、且转换为日圆计价的海外收入获得提振。

日圆兑美元在跌破强劲支撑位100日圆后跌势增强，日本出口商曾在该水准大举买进日圆，期权交易人士也曾在此对冲奇异期权仓位。

Gilbert表示，“我甚至不会在美元/日圆升至106日圆左右之前考虑作空。106日圆是几道回档位的交汇处，无论如何升势都有可能在该水准失去动力。”

美元已有效升穿99.72日圆，即2007-2011年跌势的50%回档位，61.8%回档位105.49为下一目标。(完)

(编译 王丽鑫/艾茂林/王翔琼; 审校 张荻/隋芬/张明钧)

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