日圆大幅跳升 此前日本央行未提出进一步的宽松措施

* 日股下挫压低美元兑日圆

* 美元兑日圆的跌势被视为是暂时性的

* 欧元兑美元触及2月来最高，受亚斯穆森讲话带动

* 澳元兑美元跌至2010年9月来最低

路透纽约6月11日 - 日圆兑欧元和美元周二大涨，因此前日本央行未提出进一步的宽松措施，也未提及抑制近期市场震荡和公债收益率(殖利率)涨势的措施，令投资人对其旨在提振经济成长的放宽货币政策决心感到怀疑。

日本央行缺乏行动拖累日本股市大跌，且为本交易日全球市场确立了负面基调。

日股日经指数.N225收挫1.5%。近几周日股同美元/日圆走势紧密相关。

汇市中，日圆兑美元大涨3%，兑欧元也有类似升幅，受助于投资人出脱一些日本央行4月初宣布1.4万亿美元刺激计划后建立的大量日圆空头押注。宽松的货币政策通常会导致货币贬值。

在纽约汇市交易时段，美国三年期公债标售结果疲弱，一度带动公债收益率攀升，随后日圆买盘加速。

“我认为这吓到了市场...投资人一看到收益率有所上升，就抛售股票和全面减仓。”CitiFX汇市策略部门全球主管Steven Englander表示。

之后日经新闻报导称日本金融厅计划迫使受困的金融机构的投资人在必要时承担损失，以减轻纳税人的负担，据称这也带动了日圆买盘，但不是主要因素。

“总的来说，汇市走势相当波动，流动性要比夏季午后的通常水准还要低。”苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Daingerfield表示。

“尽管这些题材(标售和日经的报导)可能是下滑的诱因，但午后纽约市场日圆整体强势的背后因素更多的是仓位调整和低流动性，”Daingerfield称。

日圆兑美元升至95.60日圆，升幅超过3%，为2011年3月16日来最大单日百分比升幅。纽约尾盘，美元兑日圆报96.04日圆，跌2.73%。

欧元兑日圆跌至127.07日圆低点，之后反弹至130.91日圆，当日跌2.32%。

日本央行并未延长其固定利率资金年期，之后日圆在亚洲和欧洲交易时段斩获了大部分的升幅。一些人原本预期该央行会把资金年期由一年延长至两年。

日本央行决定不采取额外行动，对全球市场都有影响，全球股市、债券价格和商品价格下滑，因投资人担心主要央行对挹注资金的决心降温。

分析师指出，新兴市场遭抛售也是导致全球市场普遍不安的另一个因素。许多对新兴市场货币的投资是通过日圆融资的。

选择权市场，一个月美元/日圆的隐含波动性在接近逾一年高位的水准交易，报约15%。

**购债**

多数分析师预计日圆将恢复跌势，因日本央行的激进刺激措施最终将同美联储的购买资产计划形成对比。上周美国公布的非农就业报告相对稳健，刺激了对美联储将减少购债的预期。

美联储的购债计划被视为对美元不利，因等同于印钞。

德国宪法法院周二开始了为期两日的就欧洲央行购债计划合法性的听证会，预计要到9月德国大选后才有裁决，但投资人紧张的是将出席听证会的德国央行总裁魏德曼可能重申对欧洲央行计划的反对。

欧元兑美元触及1.3317美元高位，并徘徊在该水准附近，升幅为0.45%。欧洲央行执委亚斯穆森向德国宪法法院表示，欧洲央行的购债计划必须是无限的，以显示欧洲央行维护物价稳定的坚定立场，但实际上是有限的，因主要集中在较短期公债。其言论发表后，欧元升至2月底来高位。

另外，根据路透数据，高息货币澳元兑美元大跌至2010年9月来最低的0.9324美元。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3314 1.3256 +0.44 +0.91 1.3194

美元/日圆 96.01 98.76 -2.78 +10.69 86.74

欧元/日圆 127.84 130.91 -2.35 +11.70 114.45

美元/瑞郎 0.9244 0.9329 -0.91 +0.97 0.9155

英镑/美元 1.5646 1.5571 +0.48 -3.72 1.6251

美元/加元 1.0184 1.0191 -0.07 +2.65 0.9921

澳元/美元 0.9424 0.9462 -0.40 -9.32 1.0393

欧元/瑞郎 1.2309 1.2374 -0.53 +1.94 1.2075

欧元/英镑 0.8508 0.8503 +0.06 +4.86 0.8114

新西兰元/美 0.7872 0.7900 -0.35 -4.96 0.8283

元

美元/挪威克 5.7719 5.7595 +0.22 +3.76 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.6879 7.6342 +0.70 +4.74 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.5466 6.5778 -0.47 +0.74 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.7182 8.7183 -0.00 +1.64 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅

亦以此为基准计算。

(完)

(编译 李军；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。