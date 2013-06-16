日圆持续升势 市场不确定货币政策前景

* 日经股指期货下滑令日圆升势加速

* 投资人关注下周美联储会议

路透纽约6月14日 - 日圆兑美元周五连升四日，兑欧元也上涨，因投资人不确定央行是否将维持宽松政策，遂出脱日圆空头。

由于美国联邦储备委员会(FED/美联储)下一次货币政策会议还有几天就要举行，市场愈发关注何时美联储可能缩减刺激措施，不确定性也在增加。

而且，对日本央行刺激政策承诺的疑虑也导致一些投资人退出日圆套利交易。这种交易是利用低收益的日圆来为美股等较高收益资产注资。

“兑欧元的升势并不让我意外，因美元和日圆升势通常同风险意愿降低相关。市场避险情绪升温。”BNY Mellon全球市场策略师Michael Woolfolk表示。

“在美国货币政策更明确前，投资人不会碰套利交易。这些投资于股市和其他日本以外高收益资产的作空日圆仓位近期遭重创，因日股和美股大跌，日圆大涨，”他表示。

美联储将在下周二和周三会晤，会后美联储将发布货币政策声明，美联储主席也将举行记者会，市场将仔细研判，以寻找美联储何时可能开始收紧刺激措施的线索。

周五，欧元兑日圆和美元都下跌。

近几周，美元/日圆同日股日经225指数.N225的走势是亦步亦趋，因投资人出脱11月至5月主要市场的卖日圆、买股票的交易。

日股日经225指数连跌四周，美股的跌势也差不多。

股市下挫也迫使投资人缩减美元对冲。

尽管周五日经225指数大涨1.9%，但美股三大股指均收低，日圆买盘也持续到了周末。

而且，一调查显示本月美国消费者信心在5月触及约六年最高水准后回软，也有利于避险日圆。

美元兑日圆纽约尾盘报94.34日圆，跌1.07%，日低为93.99日圆，为日本央行4月4日宣布1.4万亿美元购债计划刺激经济以来最低。

欧元兑日圆跌1.28%，报125.89日圆，日低为125.17日圆。

美元兑日圆本周表现为2009年7月来最差，大跌3.3%，欧元兑日圆本周下挫2.4%，跌幅为2012年7月来最大一周。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示，“在投资人对未来美国、日本和欧洲货币政策前景有更清楚了了解前，日圆势将继续攀高。”

根据路透数据，欧元兑美元在周四触及四个月高位1.3390美元后，周五纽约尾盘跌0.2%，报1.3345美元。

美元指数.DXY跌0.13%，报80.639，从周四触及的四个月低点80.500有所回稳。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3346 1.3374 -0.21 +1.15 1.3194

美元/日圆 94.07 95.36 -1.35 +8.45 86.74

欧元/日圆 125.53 127.53 -1.57 +9.68 114.45

美元/瑞郎 0.9208 0.9217 -0.10 +0.58 0.9155

英镑/美元 1.5703 1.5718 -0.10 -3.37 1.6251

美元/加元 1.0167 1.0156 +0.11 +2.48 0.9921

澳元/美元 0.9566 0.9636 -0.73 -7.96 1.0393

欧元/瑞郎 1.2293 1.2327 -0.28 +1.81 1.2075

欧元/英镑 0.8494 0.8509 -0.18 +4.68 0.8114

新西兰元/美 0.8046 0.8096 -0.62 -2.86 0.8283

元

美元/挪威克 5.7147 5.7382 -0.41 +2.73 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.6293 7.6752 -0.60 +3.94 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.4345 6.4726 -0.59 -0.99 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.5881 8.6637 -0.87 +0.12 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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