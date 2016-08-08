日本投资人7月买入海外债券规模刷新历史纪录

路透东京8月8日 - 周一公布的数据显示，日本投资人7月买入海外债券逾490亿日圆，刷新历史纪录；因日本负利率促使投资人向海外追寻收益。

日本投资者人上月买超5.45万亿(兆)日圆(534.1亿美元)中、长期外债，超过3月的纪录水平5.20万亿日圆。

日本寿险公司7月买超约2万亿日圆外债，超过3月创下的纪录1.4万亿日圆。

日本公债收益率本周趋势向上，此前日本央行7月29日宣布的宽松措施并未包括扩大购买日债，令人质疑央行已经达到买债的极限。

但在7月，日本公债收益率跌至纪录低点，其中20年期公债收益率短暂降至负值，该收益率周一已经升至0.320%。

“7月时，超长天期日债收益率大跌，我认为这是人们试图到海外寻找更高收益率的原因，”大和证券资深日债策略师Keiko Onogi表示。

“在那之后，超长天期公债收益率持续上升，”她称，因此创纪录的走势并未延续至8月。“但很明显地在当前低收益率环境下，日本投资人已经转进海外资产。”

日本央行1月出乎市场意料推出负利率政策，这项举措是为了压低借款成本并振兴经济。(完)