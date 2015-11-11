日本个股：MUFJ和瑞穗集团共向散户销售1,600亿日圆日本邮政股票

路透东京11月11日 - 消息人士称，在日本邮政的三起首次公开发行(IPO)中，三菱UFJ金融集团 和瑞穗金融集团 旗下银行共向散户销售1,600亿日圆(13亿美元)的股票。

上周日本政府通过日本邮政 、日本邮政保险 和日本邮政银行 的三起IPO，集资1.4万亿日圆。

这三起IPO约80%股票面向的是国内投资者，几乎全部销售给散户。

日本政府希望日本邮政股票上市能激励家庭投资，将资金由收益较低的银行存款转投入股票，以提振日本股市。(完)