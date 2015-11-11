日本个股：MUFJ和瑞穗集团共向散户销售1,600亿日圆日本邮政股票

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京11月11日 - 消息人士称，在日本邮政的三起首次公开发行(IPO)中，三菱UFJ金融集团 和瑞穗金融集团 旗下银行共向散户销售1,600亿日圆(13亿美元)的股票。
上周日本政府通过日本邮政 、日本邮政保险 和日本邮政银行 的三起IPO，集资1.4万亿日圆。
这三起IPO约80%股票面向的是国内投资者，几乎全部销售给散户。
日本政府希望日本邮政股票上市能激励家庭投资，将资金由收益较低的银行存款转投入股票，以提振日本股市。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”