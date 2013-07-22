安倍在参议院选举中大胜 可能展现其真正追求

路透东京7月22日 - 日本首相安倍晋三的执政联盟在周日的参议院选举中获得绝对性胜利，令人担心他可能因此失去推进困难的经济改革的兴趣，转而追求其民族主义计划。

这次选举获胜，让安倍获得更稳固的地位来推行其重振经济的措施。但这也可能让其党内议员获得更大的影响力来反对变革。对于痛苦而又关键的改革，有些议员缺乏兴趣。

公共广播公司日本放送协会(NHK)周一稍早表示，安倍所在的自民党及其伙伴公明党在121个改选的席位中，至少赢下了74席。参议院一共有242个席位。

加上执政联盟不用改选的59席，这次选举结果让执政联盟获得了明显多数，将加强安倍的控制权，使其成为小泉纯一郎以来日本首位长期执政首相的机会大增。小泉纯一郎2006年下台，非常罕见地完成了五年的完整任期。

这次选举也结束了日本国会2007年以来的僵持局面。安倍2007年首次成为首相，当时自民党在参议院惨败，迫使其上任两个月就辞职了。但周日这次选举，自民党自身并未获得多数席位。

安倍周日重申他将通过“安倍经济学”来重振日本经济，推行超宽松货币政策、财政支出政策，以及包括放松管制等改革举措在内的成长策略。

“我们认为，我们的经济政策没有错，而民众也支持我们。现在人们希望感受到成果。日本经济的确是在好转，”确定执政联盟取得胜利后，安倍周日稍晚在自民党总部表示。

他并指出，“我们希望尽早竭尽全力来形成良性循环，在这个循环中，就业形势好转，薪资提升，刺激个人消费并鼓励企业进一步投资。”

但包括一些利益相关的日本企业届在内的人士担心，这位鹰派领袖会将把重心转向一直是他思想核心的保守议程上。

许多专家认为，目前来说，安倍不太可能把经济问题抛诸脑后，他要努力加强其迄今令人失望的经济改革计划。他还面临就明年4月是否进一步增加消费税的决议。

虽然安倍取得大胜，但选民投票率偏低让胜利打了折扣。媒体称，选民投票率远低于2010年前次参议院选举时的57.92%。这可能会迫使安倍继续把精力重点放在提振经济上。

**国防政策与历史问题**

安倍打算在安全政策方面作出一些调整，他预计将会重新解释宪法，以结束该国自愿接受的行使集体自我防卫权以及在盟友遭遇攻击时提供帮助的禁令，比方说北韩(朝鲜)向其安全同盟--美国发动无预警的导弹袭击时，日本不得提供帮助。

另一个变化是修订防卫政策，包括考虑取得在即将遭遇袭击且没有其他选择时攻击敌方基地的能力，以及增设海军来保护远离本土的岛屿，例如与中国存在领土争议的那些岛屿。

中日关系由于领土争端和战争历史问题而明显趋紧。外界担心两国会在东海争议岛屿附近擦枪走火。

“在这种情况下，事态可能会朝错误的方向发展，”华盛顿战略与国际研究中心的日本部门主管Michael Green表示。“这是一个黑天鹅事件。”(完)

(编译 张涛/石冠兰/徐文焰；审校 李爽/王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。