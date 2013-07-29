安倍拟延后调高消费税 恐震撼市场

路透东京7月28日 - 日本计划中的调高消费税是该国近几年来最重要的改革，但可能延后实施，甚至缩小调整幅度，如此一来恐将摇撼市场信心，同时也将演变为首相实现一己之私。

尽管安倍晋三成为多年来握有最为稳固政治势力的首相，但有诸多迹象显示他正认真地重新考虑调高消费税计划，因担心加税可能让安倍经济学激进政策所带来的初步复苏脱轨。

安倍表示，他在评估经济状况之后，将会在秋天决定是否会执行两阶段调高消费税的第一阶段，其中最为关键的是将于9月9日公布的国内生产总值数据(GDP)。日本消费税原预定在2014年4月调高至8%，之后在2015年调高至10%。

一名涉及擘划经济政策的人士表示，安倍晋三不希望调高消费税，因为这有可能在经济及政治上造成副作用，但他也深知若在已经承诺的改革上有所退缩，则可能带来打击市场的风险。经济合作暨发展组织(OECD)数据显示，日本和加拿大消费税率皆为5%，同为OECD国家中最低。

这代价将会相当高昂。调高税率议案去年在前任政府及现任执政联盟盟友支持下立法完成，这也意味着日本为改善残败财政跨出第一步。但是这项法案也要求政府得先研判经济形势，再行调高税率。

违背财政改革承诺恐将打击投资人信心；尽管日本公共债务高达5万亿(兆)美元、是年度国内经济产出的两倍有余、债务负担居工业国家之冠，但强劲的投资人信心让日本政府可以用偏低的成本借入资金。

在此同时，安倍晋三曾强调他首要任务就是带领日本走出15年的通缩及疲弱经济成长，做法就是安倍经济学中的大规模政府支出、宽松货币政策、及对中长期成长策略的承诺。

在7月21日参议院选举大胜、执政联盟取得多数优势之后过不到几小时，安倍晋三便承认调高消费税是一个棘手的难题。

他在论及加税选择时表示，“这将会是个艰困的决定。”

他说，“经济才刚开始复苏，如今是日本最有机会摆脱通缩的时候。我不希望失去这个机会。在此同时，各市场也在注视着我们在财政改革上的进展。”

**意见分歧**

尽管安倍赢得了参院选举胜利，但内部仍有意见分歧。

日本内阁特别经济顾问滨田宏一等再通胀派人士表示，安倍应把经济复苏作为重中之重，推迟提高消费税。财务省对此表示反对，认为日本要向市场和贸易伙伴表明，其在认真对待财政整顿问题，这一点至关重要。

日本媒体周六报导称，安倍之前要求政府研究四项加税计划对经济和物价的影响，其中包括坚持当前计划、未来五年每年将消费税上调1个百分点和彻底推迟加税。

安倍在访问菲律宾举行记者会时表示，“我没有要求提出几项建议。”

政府官员也表示，他们没有收到要求拟定新方案的正式命令，但之前首相顾问团被要求研究当前计划对经济和物价的影响。

民意或对倡导再通胀人士有利。

日本经济新闻在参议院选举后对902人的调查显示，只有11%的受访者支持当前计划，58%的受访者支持对加税的时间或幅度“灵活调整”，另有27%反对加税。

历史经验也让安倍保持警惕。前首相竹下登在1988年推动消费税在议会首次获得通过，桥本龙太郎在1997年将消费税由3%上调至5%，这两位首相都因公众支持率急降而下台，尽管还受到其他问题的困扰。将消费税提高一倍的决定也让安倍前任野田佳彦遭受挫败。

滨田宏一7月23日对路透表示，日本应看到更多经济稳步复苏的迹象再上调消费税。滨田宏一是安倍智囊团的重要人物。

滨田宏一称，日本应待经济成长环比年率再实现连续两季增长4%后，再按计划到明年上调消费税。日本第一季经济环比年率成长4.1%。

**债市交易商密切关注**

他把标准设得更高，推促安倍晋三不只等到经济成长加速，而是要等到就业情况改善，以确保更为稳固的复苏。

滨田宏一表示，政府应等到失业率从目前的4%左右降至3%，且“所有地区”的求职者均超越求才数量。

最新的数据显示，日本5月全国求职求才比为0.90，意味着每90个求职者中有100个就业机会，而日本十个地区中，仅有四个地区的求职者超过求才数量。

前日本央行副总裁岩田一政表示，滨田宏一对于财政政策有多大的影响力并不清楚，但持通货再膨胀看法的人士“可能会大大影响安倍晋三对此议题的想法”。岩田一政目前是知名智库日本经济研究中心的领导。

部分政府官员急切想展开财政改革，私下担忧改变加税计划，会危及日本在2010财年至2015财年将预算赤字减半，并在五年后实现预算收支平衡的承诺。

他们表示，每年逐步加税的方式很容易偏离正轨，因为需要连续五年每年都通过这项政治敏感的调升方案，而全国选举却是每三年举行一次。

日本财务大臣麻生太郎强力坚持维持加税计划，称这是个国际性的承诺。尽管如此，麻生太郎上周也暗示，他愿意透过推出另一波财政刺激措施，来缓和加税对经济的冲击。

PineBridge Investments的日本固定收益部门主管Tadashi Matsukawa称，若安倍晋三调整消费税计划，日本公债市场将会受到重创。

“在这状况下，整个安倍经济学将会瓦解，”他说，认为安倍不太可能改变计划。

岩田一政向路透表示，若安倍延后已承诺的加税，将会使得剩余的财政改革时程面临风险。

“如果日本在经济状况良好时不能调高税率，可能导致市场对于安倍领导能力的不信任，”岩田一政称。(完)

(编译 王冠中; 审校 孙茉莉)

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