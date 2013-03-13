特写：“安倍经济学”将严重冲击日本银发退休族

2013年2月8日，76岁的Minekatsu Kinugasa（右）与他74岁妻子Kiyoko在他们位于东京的点心店内制作点心。 REUTERS/Issei Kato

* 物价上涨将令日本老年族群受创最深

* 刺激通胀政策希望将老年人的财富移往年轻世代

* 有些人认为安倍的政策可能引发债市震荡

撰稿 Stanley White/Lisa Twaronite

路透东京3月13日 - Kiyoko Kinugasa和她的先生在东京市中心的小小点心店已经营业49年了。

“我们想要为退休多存点钱，但并不容易，”高龄74岁的Kinugasa说。她先生也已76岁，正在她身旁制作红豆饼。

“未来充满不确定。”

Kinugasa的小店舖当年开张营运时，现居首相之尊的安倍晋三还在上小学。如今这位首相却让他们的退休目标更遥不可及。

安倍提名的日本央行总裁人选，本周在国会出席听证质询。58岁的安倍正逐步推进他为扭转通缩及重振经济安排的计划。或许这正是日本经济所需要的，但这将由数量日增的银发族付出代价，也就是像Kinugasas这样的老一辈，他们在1970及1980年代协助打造日本成为出口工业大国，而现在准备靠储蓄及养老金过活。

浏览日本家庭资产图表，请点击：(link.reuters.com/dyn75t)

浏览日本人口组成图表，请点击：(link.reuters.com/sep57s)

日本经济泡沫破灭后的20年来，经济停滞不前，但拜低通胀之赐，银发族的购买力稳步增长。安倍刺激通胀的计划将使这个情况改观，间接及直接对老年人课税，为经济复苏的努力筹措经费。

但银发族恐怕会很反弹。有些分析师和经济学者警告称，如果通胀上升以及课税的威胁，促使银发族开始将手上规模约达7.4万亿(兆)美元资产变现，可能将引发一场财政危机，“安倍经济学”可能就还没来得及奏效就告终。

“老年人将逐渐减少储蓄，”NLI基础研究所首席分析师栌浩一称，“这样一来，政府将更难售出新债。”

1964年，Kinugasas从Minekatsu的父亲手中接过了这家店。正是那一年举办了东京奥运会，标志着日本摆脱了战后贫困状态，步入创造经济奇迹的时期。

接下来的25年，日本人均国内生产总值(GDP)增长了两倍，部分得益于在宽松信贷和大规模政府支出--很多方面与安倍现在所提建议颇为相似。

安倍计划未来15个月在基础设施方面投资100万亿(兆)日圆(约合1万亿美元)。由他提名的日本央行新任总裁人选黑田东彦也已承诺，将采取更为激进的货币创造措施来刺激经济成长。

安倍的通胀承诺已扶助日圆兑美元自11月以来累计下跌约20%。通常来说，日圆每下跌1%，企业在日本的获利便会提高约1%。

但与1960年代相比，目前日本的老龄化程度高得多，债务负担也重得多。从比例上看，日本政府债务为全球之最，相当于GDP规模的两倍还多。

“我们曾多次试图通过财政支出和货币刺激来提振本国经济，但效果总是很短暂，”栌浩一称，“本轮刺激举措可能是最后一轮，因为公共债务太过庞大，我们的人口也正在老化。”

日本投资者持有了90%的日本公债，其中大量又直接或间接地为银发储蓄者所有。

据日本央行的数据，60岁以上的日本人在全国1.27亿人口中的占比仅近四分之一，但他们所持家庭资产在全国总计1,156万亿日圆(约合12万亿美元)家庭资产中的占比高达约60%，大致相当于德国、法国、意大利和英国GDP之和。

这个年龄段的人口还在不断增加。据政府估计，到2035年时，30%的日本人都将达到或超过65岁。

他们将多数资金存在商业银行。这些银行面临成长疲弱和贷款需求低下的困境，因此把资金投向公债。养老金和人寿保险公司也是如此，相比海外高增长经济体资产的风险，它们更青睐低收益公债的安全性。

安倍的冒险之处在于，预期通胀将促进老年人及其家庭加大支出，从而引发内需、就业和收入增长的良性循环，进而导致税收增加以削减债务。

民间分析师称，很难估计支出和税收可能增长多少。但通胀将降低日本老年人投资债券所得的购买力，并增加他们为应付退休后支出所需出脱仓位的规模。

首相办公室发言人Hikariko Ono对路透进行书面答复时称，退休人群的购买力不会下降，因为养老金支付将根据消费者物价变化而进行相应调整。她写道，政府也在致力于增加对穷人的养老金支付。

无论遇到什么风险，很多分析师认为，除了寻求通胀政策外，日本基本没什么选择。尽管种种预估各有不同，但都认为在未来十年的某一时刻，日本退休人口的数量增加到某个程度时，其整体支出将开始超过存款。

如果到那时政府无法削减支出并降低债务，目前被视为潜在威胁的财政危机或许几乎不可避免。

前几任政府的削减养老金福利计划在安倍手中停摆。但通胀提供了将财富加速从日本老年人群自然转向年轻人群的一种方式。

安倍也在筹划税收措施：他计划从2016年起，将对资本利得和股息所征税率提高一倍至20%，并对投资者获得的日本公债利息征收20%的税。

他计划2015年上调房产税，最高一档税率从50%提升至55%。遗产税免税额度也将从5,000万日圆下调至3,000万日圆。但对于老年人为孙辈缴纳的学费，政府将暂不课征赠与税。

市场营销人士很快抓住新政策方向这个机会，打出广告诱劝退休老人花钱购置贵重物品，比如买辆新车。一则宣传旅行套餐的电视广告画面上，是一名退休老人和她的孙女一起在景区度假。旅行社打出“前进吧，家庭”的口号，并向三代同时出游的家庭推出优惠。

“祖父母辈和父母辈都在为他们的大家庭花钱，”博报堂广告公司旗下博报堂生活总研的研究主管Takamasa Sakai说。“这可能推动消费增加，”他说。

安倍的拥护者称，消费增加恰恰是日本所需要的。但批评人士反驳说，政府不应指望银发族储户只会更多地花钱，而不会去保护自己的储蓄免遭通胀侵蚀。

“作为老年人，我们预计会有恶性通胀，我们一手创建的资产将消失殆尽，”投资顾问公司Fujimaki Japan社长、62岁的藤卷健史说。他表示建议客户为通胀作好准备，将资金转投国外资产和货币。

然而，近来数月日本公债却大涨，30年券收益率跌至2010年中以来最低。一个解释就是，投资者仍然相信，即便银发族储户开始抛售，日本央行也会动用新鲜出炉的钞票来买入，撑起需求。

分析师称，另一个解释是，投资者认为安倍和他的“安倍经济学”注定要失败。

“安倍成功意味着熊市抛压，”美银首席日本债券策略分析师藤田昇悟说。“但债市现在以实际行动告诉我们，他成功不了。”(完)

(编译 李婷仪/许娜/王翔琼/艾茂林; 审校 蔡美珍/石冠兰/张明钧)

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