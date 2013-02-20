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货币新闻 | 2013年 2月 20日 星期三 09:11 BJT

日本个股: 日本烟草跌至三周低点,因消息称政府将很快出售该公司股份

路透东京2月20日 - 日本烟草 股价下跌5.5%至2,763日圆的三周低点,此前有消息称政府数日内将开始出售100亿美元的该公司股份.(完)

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