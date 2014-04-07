日本石油资源开发推动该国首宗页岩油商业生产

专访：三井住友海上本财年将提高日本公司债投资--高管

路透东京4月14日 - 日本三井住友海上火灾保险一名高层主管周五表示，在日本国内债券收益偏低环境下，公司计划提高本财年在日本公司债的投资，以追逐更高收益。