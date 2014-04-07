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国际财经 | 2014年 4月 7日 星期一 16:50 BJT

日本石油资源开发推动该国首宗页岩油商业生产

路透东京4月7日 - 日本石油资源开发(Japex)(1662.T)周一表示，本月已在日本北部秋田县展开该国首宗页岩油商业生产。

该公司发布声明稿指出，鮎川油气田页岩层深树的每日产出约220桶原油(35千升)。

该公司同时表示，将自5月底起开始探钻秋田县福米泽油田的页岩。

2013年3月底止的年度中，日本每日整体油气产出约当7.7万桶原油，其中包括Japex产出25,400桶。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)

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