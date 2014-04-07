日本石油资源开发推动该国首宗页岩油商业生产

专访：三井住友海上本财年将提高日本公司债投资--高管
路透东京4月14日 - 日本三井住友海上火灾保险一名高层主管周五表示，在日本国内债券收益偏低环境下，公司计划提高本财年在日本公司债的投资，以追逐更高收益。
路透东京4月7日 - 日本石油资源开发(Japex)(1662.T)周一表示，本月已在日本北部秋田县展开该国首宗页岩油商业生产。
该公司发布声明稿指出，鮎川油气田页岩层深树的每日产出约220桶原油(35千升)。
该公司同时表示，将自5月底起开始探钻秋田县福米泽油田的页岩。
2013年3月底止的年度中，日本每日整体油气产出约当7.7万桶原油，其中包括Japex产出25,400桶。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
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