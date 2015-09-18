礼来新药Jardiance令患者因心脑血管病死亡比率降低32%

路透9月17日 - 据研究人员及分析师称，礼来(Eli Lilly) (LLY.N)的新药Jardiance令具有心脏病/中风风险的二型糖尿病患者死亡率下降32%，这一发现可能会使该药成为主要糖尿病治疗药物，并可实现三重功效。

在周四斯德哥尔摩一次医疗会议上公布该实验数据后，礼来股价跳涨9%。

“这是首个显示能有效降低患者因心血管病死亡的糖尿病疗法，确实是一大利好消息，”多伦多Mount Sinai Hospital糖尿病中心主管Bernard Zinman博士称，他是此次对7,000名患者为期三年研究的负责人。(完)

(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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