礼来新药Jardiance令患者因心脑血管病死亡比率降低32%

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透9月17日 - 据研究人员及分析师称，礼来(Eli Lilly) (LLY.N)的新药Jardiance令具有心脏病/中风风险的二型糖尿病患者死亡率下降32%，这一发现可能会使该药成为主要糖尿病治疗药物，并可实现三重功效。
在周四斯德哥尔摩一次医疗会议上公布该实验数据后，礼来股价跳涨9%。
“这是首个显示能有效降低患者因心血管病死亡的糖尿病疗法，确实是一大利好消息，”多伦多Mount Sinai Hospital糖尿病中心主管Bernard Zinman博士称，他是此次对7,000名患者为期三年研究的负责人。(完)
(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
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路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。