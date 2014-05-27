印总理夫人将获高级别保护 其宁静乡村生活或被打破

路透印度布拉赫曼瓦达5月26日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度准备向总理莫迪的夫人Jashodaben Modi提供高级别保护，此举可能打破Jashodaben宁静的乡村生活；莫迪夫妇约45年前分开，那时他们还非常年轻。

自从莫迪上个月在选举文件中披露了他的婚姻状况后，62岁的退休小学老师Jashodaben一下子成了全国的焦点。

近几周，Jashodaben两次前往喜马拉雅山朝圣，躲避蜂拥而来的记者。她在古吉拉特邦布拉赫曼瓦达村居住，与兄弟一家住在一起，她的房间没有窗户。

63岁的莫迪周一宣誓就职，成为印度第15任总理，特别卫队（Special Protection Group，SPG）现在负责他的安全。SPG与美国特勤局类似。

根据法律，特别卫队负责总理及其直系亲属的安全。

“SPG已就Jashodaben的情况进行了问询。主要的机构是古吉拉特邦警方，SPG需要依赖他们，”古吉拉特邦警方一名消息人士对路透称。

新德里一名安全官员指出，Jashodaben和莫迪95岁的母亲有资格获得高级别保护，而且她们都不能拒绝；不过根据对威胁的看法，保护方式可能不同。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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