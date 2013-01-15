美国土安全部称Java更新版依然存在风险

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透1月14日(记者 Jim Finkle) - 美国国土安全部警告称，甲骨文ORCL.OJava软件的安全更新不足以保护计算机不受攻击，依然维持其之前的建议，即用户应暂时禁用该软件。
国土安全部计算机紧急状况备应小组(Computer Emergency Readiness Team)周一在网站上贴文表示：“除非在网页浏览器中非得使用Java，否则请停用。”
甲骨文周日发布了Java的软件更新，数天前政府就该软件发布了预警，称黑客正利用Java中的漏洞进行身份盗取及从事其他犯罪活动。
安全专家警告称，黑客或从浏览器中运行Java的计算机窃取信用卡号码、银行账号、密码或进行其他计算机犯罪行为。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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