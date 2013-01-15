美国土安全部称Java更新版依然存在风险

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Jim Finkle
路透1月14日 - 美国国土安全部警告称，甲骨文 Java软件的安全更新不足以保护计算机不受攻击，依然维持其之前的建议，即用户应暂时禁用该软件。
国土安全部计算机紧急状况备应小组(Computer Emergency Readiness Team)周一在网站上贴文表示：“除非在网页浏览器中非得使用Java，否则请停用。”
甲骨文周日发布了Java的软件更新，数天前政府就该软件发布了预警，称黑客正利用Java中的漏洞进行身份盗取及从事其他犯罪活动。
安全专家警告称，黑客或从浏览器中运行Java的计算机窃取信用卡号码、银行账号、密码或进行其他计算机犯罪行为。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当