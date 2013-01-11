安全专家敦促PC用户暂停使用Java

路透1月10日（记者 Jim Finkle） - 多名安全专家建议电脑用户暂停使用甲骨文公司ORCL.O 被广泛使用的Java软件，因最近发现这款软件存在安全漏洞，他们称黑客正利用这个漏洞攻击电脑。

AlienVault Labs的负责人Jaime Blasco表示：“Java一团糟，并不安全。你必须关闭它。”

通过一系列代码，程序员利用Java这一编程语言可编写出能在各种类型计算机上运行的程序。

三名计算机安全专家周四对路透表示，计算机用户应关闭这些Java模块，以免遭到攻击。

甲骨文一名发言人表示，她无法立即就此置评。

Rapid7首席安全官HD Moore认为这令电脑用户面临很大风险。Rapid7是一家帮助企业识别其网络主要安全漏洞的企业。

Moore表示，运行Mac OS X、Linux和Windows系统的计算机似乎都易受到攻击。

BeyondTrust首席技术官马克·梅弗雷特(Marc Maiffret)则表示，企业可能仍需使用Java去访问某些网站和使用该技术的某些互联网程序。

“这一挑战主要是企业用户，因为企业用户在访问某些应用时必须用到Java。甲骨文需要采取更多措施确保Java的安全。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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