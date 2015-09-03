日本经济未来两年半内可能不会实现通胀目标--央行委员

路透日本青森9月3日 - 日本央行审议委员木内登英周四表示，未来两年半内日本通胀率不太可能达到央行的2%目标，因消费者支出仍疲弱，而且中国经济放缓损及日本出口。

木内登英还警告称，由于中国增长减速且美国消费者支出依然低迷，亚洲经济体的成长可能明显放缓，使得日本经济反弹力道温和。

但他坚持自己的建议，即缩减央行资产购买规模，并使其有更多时间来实现2%的通胀目标。

“消费者通胀...甚至在2017财年也不大可能达到2%，”木内登英在日本北部城市青森对商业领袖的讲话中称。

“我认为2%的物价目标远高于与日本当前的经济成长潜能相符的水平，”他表示，并称除非日本央行的货币措施伴随着结构性改革以提振该国生产力，否则很难实现物价目标。

木内登英表示，日本经济陷于停滞，且由于亚洲出口不振，因此未来仅会小幅反弹。

他表示，民间消费也将缺乏动能，因受日常开支上扬且薪资增幅温吞影响，家庭缩减支出。

日本4-6月经济陷入萎缩，通胀几近停顿，令日本央行面临扩大刺激、以实现承诺的压力。央行承诺到明年9月左右实现通胀率提升至2%的目标。

日本央行总裁黑田东彦之前已表示，相信日本有望实现物价目标。不过包括木内登英在内的部分央行委员，与民间分析师都怀疑，光靠刺激措施能否如此快速达成这个远大目标。

日本央行自去年10月起维持货币政策不变。因担心日本央行大规模资产购买计划成本高昂，木内登英一直建议退出该计划。(完)

(编译 王兴亚/陈宗琦；审校 王丽鑫/李爽)

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