（修正）JBS董事长握有巴西总统特梅尔讨论封口费的录音--O Globo

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
（修正：内文第二段最后一句修正为“特梅尔予以否认”，而非“特梅尔则在3月予以否认”）
路透圣保罗5月18日 - 报纸O Globo周三报道，根据一名有影响力的商界人士认罪协商的证词，关于试图对巴西史上最大贪腐调查的潜在目击者支付封口费一事，巴西总统特梅尔表示赞成。
特梅尔周三承认他曾在3月和JBS SA (JBSS3.SA)董事长Joseley Batista见面，但关于阻止已经入监的前众议院议长Eduardo Cunha作证一事，特梅尔予以否认。
根据O Globo报道，据称Bastista握有特梅尔和他讨论由他支付封口费给Cunha的录音。报道并未提及他们要求Cunha不得透露的内容。
Cunha一度是特梅尔所属执政党中举足轻重的一员，他先前曾表示，他已经透露了一票资深政界人士涉入巴西国家石油公司(Petrobras)(PETR4.SA)大规模政治贿赂案的资讯。
O Globo报道称，Batista和他的兄弟JBS执行长Wesley Batista向检方提交了这段录音内容，以作为3月开始的认罪协商的一部分。
目前无法联络上特梅尔的媒体代表。全球最大肉品包装业者JBS则是拒绝置评。一名JBS高阶主管表示，公司内部并未正式讨论此一问题。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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