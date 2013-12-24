京东今年营收料突破1000亿元 上市前景仍扑朔迷离

路透北京12月23日 -中国第二大电子商务网站--京东今年的营收料将首次突破1,000亿元人民币(164.7亿美元)大关。中国的电子商务市场已经吸引到亚马逊(AMZN.O)和沃尔玛(WMT.N)等全球零售巨头的投资。

在周一的记者会上，京东称今年的营收很可能超过公司制定的1,000亿元目标。京东去年的营收为600亿元。京东称，今年头三季已经盈亏平衡，随时可以实现盈利，但拒绝透露细节。在中国电商市场，阿里巴巴集团控股比京东的规模更大，是其主要竞争对手。

位于纽约的市场研究公司eMarketer认为，今年中国的B2C电子商务营收可能突破1,800亿美元，得益于互联网应用的普及、中产阶层收入增长，以及经销网络的稳步改善。

中国的电商市场前景吸引到沃尔玛等公司的投资，目前沃尔玛持有中国网上超市1号店约51%的股份。亚马逊在2004年收购了中国在线零售商卓越网(Joyo.com)，后者最终成为现在的亚马逊中国。京东首席运营官沈皓瑜周一在路透的电话采访中称，市场自身的规模在增长，我们的市场份额也在扩大。人们越来越习惯于网上购物。

京东没有上市，不公布营收数据，也未透露之前的年份是否已实现盈亏平衡。

尽管销售快速增长，但京东仍笼罩在其主要B2C竞争对手--阿里巴巴天猫商城(Tmall)的阴影之下。根据中国互联网市场研究机构iResearch，天猫占据了51.1%的市场份额。京东占比为17.5%，而亚马逊中国仅为2.6%。

“因为拥有良好服务和优质产品的声誉，如果他们能继续在市场建立自己的细分领域，就能为立足市场打下坚实的基础，”中国市场研究集团(China Market Research Group)首席分析师Ben Cavender表示。

但是京东与天猫之间的差距仍然巨大。在相当于中国“网购星期一”的前后12天时间里，京东营收额达到16亿美元，而天猫和淘宝一天的营收共计为57亿美元。

**IPO猜想**

外资高调进入中国，令人猜想京东首次公开招股(IPO)的可能性。

京东在2012年底进行一轮融资后估值为73亿美元。当时公司否认在2013年之前进行IPO的计划。

2011年，汤森路透旗下刊物IFR报导称，京东即将进行估值为40-50亿美元的IPO，但最终没有实现。

周一，沈皓瑜表示京东没有进行IPO的具体计划。

他表示，该公司将选择适当时间进行IPO，将考虑市场形势和公司情况；京东目前没有IPO的具体计划。(完)

(编译 李春喜/朱晓军；审校 郑茵)

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