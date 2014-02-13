京东商城将推首个面向消费者的互联网信用支付产品

路透上海2月13日 -已启动美国上市程序的中国大型互联网零售企业--京东商城(JD.com)周三晚间宣布，京东将推出互联网行业第一款面向消费者的信用支付产品--京东白条，该项服务将于今日起上线公测。

据其官方微博，大众消费者在京东消费时，享受先消费、后付款的延后付款或分期付款服务，京东将在线实时评估客户信用，白条用户最高可获1.5万元人民币信用额度，并可选择最长30天延期付款或者3-12个月分期付款等两种不同消费付款方式。

相较于传统银行，京东白条可在一分钟内在线实时完成申请和授信过程，而服务费用仅为银行类似业务的一半。周四与周五两天，京东将开放申请首批京东白条的公测资格，京东用户可通过在线实时的互动和评估申请公测资格和白条额度，自周六起获得首批公测资格的京东会员，可在个人帐户中激活京东白条，率先体验这种信用消费模式。

京东消费金融业务负责人许凌在微博中表示，作为中国最大的自营式电商，京东已积累了大量高质量的客户数据和消费数据，通过对消费、金融和大数据的深入分析和理解，对用户的消费记录、配送信息、退货信息、购物评价等数据进行风险评级，建立京东自己的信用体系。

“京东白条是嵌入京东业务流程的金融服务，...是基于独有自营及大数据优势，利用互联网金融技术在消费购物环节提升用户体验、提供金融支持的创新尝试。”许凌说。

京东的竞争对手、中国最大的电子商务企业--阿里巴巴集团三年多前已通过旗下小贷公司，向淘宝商户提供小额信贷，累计放贷逾65万户，户均贷款余额低于4万元，这已对银行传统的信贷业务形成一定挑战。而京东白条无疑将进一步侵蚀银行的个人消费信贷和信用卡业务。

京东已于1月30日向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO(首次公开发行)申请，至多融资15亿美元，美银美林和瑞银UBSN.VX等为其承销商。

去年以来，互联网金融成为中国最热门的话题之一，以阿里巴巴、腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)等巨头为代表的互联网企业，纷纷涉足财富管理、保险、基金等传统金融领域。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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