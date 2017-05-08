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中国财经 | 2017年 5月 8日 星期一 17:01 BJT

京东第一季营收同比成长41% 优于预期

路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东(JD.O)周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。

京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。

京东3月时预估第一季营收介于720-740亿元人民币。

该公司公布当季净利为3.557亿元，上年同期为亏损8.673亿。

京东预估第二季营收介于880-905亿元人民币。

京东第一季美国存托股份(ADS)每股净利为0.17元人民币，上年同期为每股亏损0.66元人民币。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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