（更正）京东启动“美国馆”在中国销售美国商品

（更正：澄清内文第二段部分内容，应为“‘美国馆’（U.S./Mall）是京东开通的第五个国家馆。”）

路透7月20日 - 中国电商企业京东(JD.O)称其将开始向中国消费者销售进口的美国商品。

“美国馆”（U.S. Mall）是京东开通的第五个国家馆，之前已有“法国馆”、“韩国馆”、“日本馆”和“澳洲馆”。

京东还透露，京东将成为音乐巨星泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）在中国的首家线上授权商品销售平台。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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