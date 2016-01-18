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中国财经 | 2016年 1月 18日 星期一 09:24 BJT

京东旗下京东金融获红杉资本等共计66.5亿元融资

路透上海1月18日 - 中国大型电子商务企业--京东(JD.O)上周六宣布，旗下京东金融完成66.5亿元人民币融资，红杉资本中国基金、嘉实投资和中国太平保险领投。

公司新闻稿称，本轮融资后，京东金融子集团的估值为466.5亿元。此次融资后，京东集团仍控制京东金融多数股权。

京东金融在成立两年时间里完成了互联网金融业务的布局，包括供应链金融、消费金融、财富管理、众筹、支付、保险、证券七大业务线，其推出了京保贝、京东白条、京东钱包、小白理财等多项互联网金融业务。

阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服去年7月获得全国社保基金等战略投资者的A轮融资，当时蚂蚁金服的估值达450亿美元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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