京东旗下京东金融获红杉资本等共计66.5亿元融资

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透上海1月18日 - 中国大型电子商务企业--京东(JD.O)上周六宣布，旗下京东金融完成66.5亿元人民币融资，红杉资本中国基金、嘉实投资和中国太平保险领投。
公司新闻稿称，本轮融资后，京东金融子集团的估值为466.5亿元。此次融资后，京东集团仍控制京东金融多数股权。
京东金融在成立两年时间里完成了互联网金融业务的布局，包括供应链金融、消费金融、财富管理、众筹、支付、保险、证券七大业务线，其推出了京保贝、京东白条、京东钱包、小白理财等多项互联网金融业务。
阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服去年7月获得全国社保基金等战略投资者的A轮融资，当时蚂蚁金服的估值达450亿美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。