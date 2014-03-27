京东小金库今日上线 对接货币基金加入“宝宝”大战

路透上海3月27日 -中国最大自营电子商务平台京东商城(JD.COM)继续扩大其互联网金融平台，周四推出其互联网理财产品--京东小金库，通过对接货币基金产品来吸引闲置资金，首批对接的是鹏华基金公司和嘉实基金公司的货币基金。这使得国内互联网上各类余额理财产品竞争更加激烈。

京东网站显示，小金库对接的分别是鹏华增值宝货币基金和嘉实活钱包货币基金。截至周三，鹏华增值宝和嘉实活钱包的七日年化收益分别为5.683%和5.578%，均超过互联网基金的标杆产品--余额宝的5.472%。

阿里巴巴IPO-ALIB.N旗下支付宝去年6月推出的余额宝，创下了互联网金融的里程碑，8个月规模超过5,000亿元人民币，客户数超过八千万。其竞争对手腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)、新浪(SINA.O)等相继推出其互联网基金产品。

余额宝的成功，亦刺激国内各大基金公司纷纷与互联网公司平台合作，上线或定制互联网基金。以鹏华增值宝货币基金为例，就采取了闪电募集的方式成立，仅在2月24日发行一天便完成募集。

京东商城旗下的金融平台此前已先后推出供应链贷款产品--”京保贝“以及小额信用贷款产品--京东白条，以及吸引了鹏华基金和嘉实基金等在该平台上开设基金销售旗舰店。业内人士指出，京东小金库的推出，为京东用户提供个人资产增值服务，力图增加上下游客户的黏性，金融平台的扩大亦有助于提升公司估值。

京东商城1月底已向美国证监会提出上市申请，近期亦获得腾讯的战略入股。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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