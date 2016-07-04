京东称英国退欧可能促进英国商品进口

路透巴黎7月1日 - 中国网络零售商京东周五表示，英国退出欧盟可能会降低购买该国商品的成本，但现在判断英国退欧是否会明显影响京东的业务还为时过早。

英镑自6月24日以来已累计下跌近8%。6月24日公布的英国公投结果令全球市场震惊，英镑当日创下1973年实施浮动汇率制度以来的最大单日跌幅。

京东全球购总监邱煌在巴黎的一个新闻发布会上表示，英国商品的竞争力将提高。不过，现在判断这是否会对京东业务产生明显影响还为时过早。

京东出售进口自法国、英国和其他国家的产品，不过邱煌称，京东可能会在中长期内向欧洲消费者出售产品。京东是中国营收最高的电商企业，也是阿里巴巴(BABA.N)网购业务的主要竞争对手。(完)