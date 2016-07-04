京东称英国退欧可能促进英国商品进口

沪综指收小涨终止连五日下跌 量能萎缩持续反弹动力不足
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周二收小涨终止连五日下跌，成交量明显萎缩。盘面显示，中小盘股持续下跌后反弹动力较强，而前日护盘的金融股则有所回落。分析师认为，目前压制市场的因素仍未完全消失，大盘可能还不具备持续反弹动力，不过昨日低点3,050点附近存在较强支撑。
路透巴黎7月1日 - 中国网络零售商京东周五表示，英国退出欧盟可能会降低购买该国商品的成本，但现在判断英国退欧是否会明显影响京东的业务还为时过早。
英镑自6月24日以来已累计下跌近8%。6月24日公布的英国公投结果令全球市场震惊，英镑当日创下1973年实施浮动汇率制度以来的最大单日跌幅。
京东全球购总监邱煌在巴黎的一个新闻发布会上表示，英国商品的竞争力将提高。不过，现在判断这是否会对京东业务产生明显影响还为时过早。
京东出售进口自法国、英国和其他国家的产品，不过邱煌称，京东可能会在中长期内向欧洲消费者出售产品。京东是中国营收最高的电商企业，也是阿里巴巴(BABA.N)网购业务的主要竞争对手。(完)
(编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周二收小涨终止连五日下跌，成交量明显萎缩。盘面显示，中小盘股持续下跌后反弹动力较强，而前日护盘的金融股则有所回落。分析师认为，目前压制市场的因素仍未完全消失，大盘可能还不具备持续反弹动力，不过昨日低点3,050点附近存在较强支撑。
路透上海1月17日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新中国商业地产报告预计，金融混业经营、科技行业迭代增长与消费服务升级浪潮催生中国写字楼市场新需求，但供应持续高峰下一二线城市皆会承压；而商铺等零售物业今年亦将因供应集中，租金上行乏力。
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。