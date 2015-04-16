京东推出全球购 挑战阿里巴巴的天猫国际

中国第二大电子商务业者京东网上商城推出京东全球购海外网购平台，向阿里巴巴的天猫国际发起挑战。京东在新闻稿中表示，中国消费者可在全球购平台上购买美国耐克、星巴克等公司的产品，也可购买来自澳洲、法国、德国、日本、韩国、新西兰以及英国等国家的产品。路透