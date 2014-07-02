京东众筹业务“凑份子”亮相 项目主攻智能硬件等--报载

路透北京7月2日 - 中国证券报周三报导称，中国第二大电商企业--京东(JD.O)旗下金融众筹业务“凑份子”周二正式亮相。目前该平台上线的12个项目均为产品众筹，主攻智能硬件、流行文化两个领域。

众筹(大众筹资)是互联网金融的一种新兴模式。报导指出，京东“凑份子”目标用户瞄准3C(电脑,通讯及消费电子)、IT及热衷流行文化的消费用户。

“一方面扶持有创意的个人或小微企业，另一方面丰富京东用户的体验，满足用户的消费升级需求。”报导称。

出资人不仅是消费者、投资者，更是参与者。在项目初期，出资人在产品设计、生产、定价等环节，能与筹资人建立起深层次的互动。

京东将为筹资人提供从资金、生产、销售到营销、法律、审计等各种资源，扶持项目快速成长。在保护出资人利益上，京东金融会对筹资人背景及诚信度进行严格的审核和筛选，筹得的资金也会实行监控，做到专款专用。（完）

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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