专访：借互联网技术助力传统金融业提升风险定价能力--中国京东金融高管

作者 张晓翀

路透北京6月15日 - 中国对金融风险的防控在2017年达到了前所未有的高度，不仅监管层频繁采用行政手段减低金融行业的系统性风险，金融机构也试图通过顺应潮流的科技手段解决风控问题。

中国第二大电子商务公司--京东(JD.O)旗下金融平台京东金融风险管理部总经理沈晓春在接受路透专访时指出，中国金融行业风险管理面临着新的机遇与挑战，京东金融正依托互联网公司的技术优势，帮助金融类公司搭建大数据基础上的全新风控平台，以提升金融行业整体风控能力。

“我们希望凭借自己的技术优势和布局在风险管理方面，继续为整个行业提供成本更低、效率更高的解决方案。”沈晓春说。

沈晓春表示，在风控方面，目前京东金融已可以应用包括设备指纹、生物探针和行为序列、模式识别等多项先进智能技术作为风控手段，能够实现对申请欺诈、信用欺诈、账户盗用、洗钱、虚假交易等多种行为的有效防范。

另外，京东金融也在依据大数据和人工智能等新技术，试图摒弃人工风控环节，大幅度降低风控成本。目前京东金融的风控能力已经通过在京东支付、白条、众筹、企业信贷等多个业务场景得到实际验证，并已经能够实现对外输出。

“京东金融基于对行业的深刻理解构建风控模型，以帮助银行、企业等传统金融与非金机构降低成本提高效率。”她表示。

她并指出，风控的核心是征信，征信的前提是大数据，借助于京东集团体系内外沉淀的海量大数据，再结合技术形成大数据征信，不仅可以深度理解用户行为，还能通过这些数据加风控技术去做风险管理与风险定价。

“金融机构可以跟科技公司展开技术层面的合作，让科技公司的风控技术和金融机构的风控能力进行结合，就可以降低风险。”她举例称，比如对账号异常登录和交易行为进行实时、多维度、动态校验，为用户提供全场景、全流程安全防控。

沈晓春并介绍，京东金融的消费金融风险控制系统由四大模型组成，包括风险控制模型、量化操作模型、用户评估模型和信用调查模型。该系统的效率较传统模型提高了逾十倍，并且可以实现对不同个体的差异化风险定价。

她认为，人工智能未来将成为驱动金融科技向前发展的一大核心技术，京东金融将借助人工智能在用户识别与洞察、用户运营、风险定价、理财投资等多个层面实现创新，继续为整个行业提供成本更低、效率更高的解决方案。

“技术将是京东金融未来持续不断大力投入的一个领域，尤其是人工智能层面。”沈晓春透露，京东金融已在数据领域进行了广泛的投资。截至目前，京东金融已投资了ZestFinance、聚合数据、数库、聚信立等多个数据公司，包括数据银行、数据挖掘、机器学习等不同类型。

**服务金融机构**

据悉，京东金融是以开放和中立的姿态服务，向金融机构输送京东金融的数据能力和金融科技能力，为合作的金融机构提供精准用户标签，建立用户画像，向金融机构深度输出研发能力，并帮助其获取客户。

京东金融表示，通过大数据，京东金融可以快速、大规模地获取用户；还可以通过用户标签，更精准地找到特定的目标用户，提升转化率。据了解，此前推出的“京东行家”已经吸引包括天弘基金、南方基金等数十家基金公司入驻运营。

同时，基金公司基于这些数据可以进行产品定制、基金组合以及智能投资工具等开发，最终把适当的产品推荐给适当的用户。首期入驻的有9家公募基金公司，未来“京东行家”还将逐渐对保险、私募等金融机构开放。

沈晓春还透露，京东金融采用动态风控和动态授信策略开发的“京保贝2.0”，可为客户提供全贸易流程的资金支持，实现可融资额度实时更新和管理。这个产品不仅可用于京东金融自己的客户，还能实现对外部核心企业的对接，帮助外部企业建立属于自己的供应链金融能力。

她介绍称，京东金融还在不断与国际上最前沿的数据科技公司接触，与全球最前沿的数据科技公司合作，共同完善全球金融科技行业的基础设施。（完）