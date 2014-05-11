京东IPO价格预计介于16-18美元 公司估值可达246亿美元

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月24日
路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透5月9日 -中国第二大电商企业京东(JD.com)称，预计其美国存托股份(ADS)的首次公开发行价格为每股16-18美元，公司估值最高可达246亿美元。
京东称，按价格区间高端，发行9,370万份ADS预计将筹资约16.9亿美元。
京东将在IPO中发行6,900万股ADS，余下部分将卖给股东。
中国电商巨头阿里巴巴本周二已正式提交首次公开发行(IPO)招股说明书，让投资者得以更清楚地了解公司规模和成长情况，或将成就历史上规模最大的科技企业上市案。
京东和其它基于网络的中国零售商都受制于阿里巴巴巨大的影响力，阿里巴巴控制住中国近80%的网络购物市场。
京东最大的股东包括老虎环球基金(Tiger Global Management)和DST Global Funds。
与许多其它在美国上市的中国企业一样，京东依靠的是可变利益实体(VIE)架构。
京东ADS计划在Nasdaq市场挂牌，股号是“JD”。
美林、Pierce、Fenner & Smith和瑞银证券是京东IPO的主承销商。(完)
(编译 白云; 审校 王冠中)
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