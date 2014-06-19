专访：刘强东的下一个目标是打败阿里巴巴

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月18日(记者 Paul Carsten) - 京东 创始人刘强东凭借铁腕手段引领京东成为一家在美国市场上市的知名企业。除了财富之外，刘强东背后最大的动力在于他的下个目标：打败马云创立的阿里巴巴。

现年41岁的刘强东在接受路透采访时表示：“我觉得（竞争）让两家公司都会更强。I’m actually enjoy(ing) the competing（我实际上正在享受竞争的乐趣。）”

刘强东不但是京东的第一大股东，他还在京东首次公开招股(IPO)完成后拥有京东84%的投票权。如果说这会引发对企业治理方面的关切，这也让他有决心更加亲身地挑战他的最大竞争对手--阿里巴巴。京东的市值为370亿美元，这就意味着刘强东所持股份的价值接近80亿美元。

今日资本集团创始人兼合伙人徐新(Kathy Xu)表示：“他想要赢...他说只能第一，不能第二。”作为中国最成功的风险投资人士之一，徐新在2006年向京东注资1,000万美元：这笔投资现在价值已经是原先投资额的110倍。

像亚马逊 一样，京东也拥有注重物流的电子商务业务。京东快递人员比阿里巴巴的全部员工还多。京东承诺在中国43个大城市实现商品当天送达。

这让它与阿里巴巴区别开来，后者尽管占据中国80%的电商市场，仍依靠中国不稳定的邮政基础设施递送商品。

刘强东说：“那就是谁能够给用户提供最好的用户体验，谁就能够在未来取得成功和最终胜负。”根据艾瑞咨询的数据，到2017年中国电子商务市场将增长近三分之二，从2013年的1.84万亿元达到4.45万亿元。

如同早期的亚马逊一样，京东想要实现持续盈利也需要一段时间。在中国政府补贴政策的帮助下，2013年京东实现净收益3,600万美元，之前两年京东合计亏损逾4.3亿美元。

随着阿里巴巴IPO的临近，投资者转而聚焦京东销售额的增长。2013年京东的营收比两年前增长了两倍，达到693亿元（112亿美元）。同时受益于京东与中国互联网巨擘腾讯 的密切关系，京东目前股价较发行价已经上涨了三分之一。

**黑马**

徐新一直很看好刘强东，她是刘强东的第一个主要投资人。

她说：”刘强东已经证明，他很有远见和执行力。今后将由他做出一切决定，我对此很高兴。“

”我第一次见刘强东是在八年前，我们在晚上10点见面，一直聊到半夜两点。我当时就觉得他是一匹黑马。“

刘强东仍极力避免陷入各种科技企业大佬的圈子里。

李强东说，“我个人生活也很简单，没有一大堆朋友。我没有什么企业家圈子、什么娱乐圈子、什么媒体圈子、什么圈子之类的，都没有。”他称自己是一个简单专注的人，从早到晚很简单，就是工作。

刘强东希望京东未来依然聚焦核心业务：电子商务。这是另一项与阿里巴巴不同的战略选择，自今年年初以来，阿里巴巴已斥资逾34亿美元投资非电子商务业务。

“我从来没有去搞过影视等（行业）。”刘强东称这些行业不会成为他的投资目标。他表示，“上市之后我相信我们在行业内还会陆续有一些投资和并购。我们主要围绕着整个电商的核心业务，或者是金融，两个核心进行并购，与此无关的我都不考虑。”（完）