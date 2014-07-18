京东重新推出拍拍网 剑指阿里巴巴

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京7月17日 - 中国电商企业京东(JD.com)(JD.O)周四重新推出在线购物平台拍拍网，在与电商业领头羊阿里巴巴IPO-ALIB.N不断升级的竞争中，又开辟了一个新战场。
此次拍拍网重新上线，是京东第一次直接同阿里巴巴核心电商平台淘宝网展开竞争。拍拍网和淘宝网都为消费者和小型企业销售商品提供在线交易场所。
阿里巴巴在招股说明书中表示，3月当季淘宝网的商品销售总额达到480亿美元。
京东在今年3月收购了拍拍网。这是该公司同腾讯(0700.HK)2.15亿美元交易的一部分。两家公司实际上通过该交易结盟，共同对抗阿里巴巴。
京东周四称，已经将自有搜索算法和物流基础设施与拍拍网整合，并将借助维持较低的广告费率来吸引新商户入驻。
由于和腾讯结盟，京东预计将从移动市场获益。京东今年5月在纽约完成首次公开发行(IPO)，但迄今仍未实现获利。(完)
(编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。