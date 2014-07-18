京东重新推出拍拍网 剑指阿里巴巴

路透北京7月17日 - 中国电商企业京东(JD.com)(JD.O)周四重新推出在线购物平台拍拍网，在与电商业领头羊阿里巴巴IPO-ALIB.N不断升级的竞争中，又开辟了一个新战场。

此次拍拍网重新上线，是京东第一次直接同阿里巴巴核心电商平台淘宝网展开竞争。拍拍网和淘宝网都为消费者和小型企业销售商品提供在线交易场所。

阿里巴巴在招股说明书中表示，3月当季淘宝网的商品销售总额达到480亿美元。

京东在今年3月收购了拍拍网。这是该公司同腾讯(0700.HK)2.15亿美元交易的一部分。两家公司实际上通过该交易结盟，共同对抗阿里巴巴。

京东周四称，已经将自有搜索算法和物流基础设施与拍拍网整合，并将借助维持较低的广告费率来吸引新商户入驻。

由于和腾讯结盟，京东预计将从移动市场获益。京东今年5月在纽约完成首次公开发行(IPO)，但迄今仍未实现获利。(完)

(编译 洪曦; 审校 徐文焰)

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