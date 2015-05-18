上海医药称与京东开展战略合作 涉及处方药电子商务等领域

路透上海5月18日 - 中国大型医药生产及销售企业--上海医药(601607.SS)(2607.HK)周一公告称，上周五已与京东(JD.O)旗下子公司北京京东世纪贸易有限公司签订战略合作框架协议，双方将在处方药电子商务等领域建立全面战略合作伙伴关系；并将共同增资上药云健康，打造医药电子商务和移动医疗的生态系统。

公告指出，随着中国医疗改革的深入进行，国家近期出台了一系列政策鼓励医药电商的发展，预期医药电商领域将迎来巨大市场机遇；在此背景之下，上海医药和京东共同认为建立全面战略合作伙伴关系有利于双方在医药电子商务领域的快速、全面发展，并能建立起市场的领先地位。

双方将在国家政策允许的范围内，共同打造处方药的线上销售平台及线下配送网络。上海医药与京东在非处方药、医疗服务等领域建立全面战略合作伙伴关系。

此外，上海医药与京东共同增资上海医药大健康云商股份有限公司（上药云健康），打造医药电子商务和移动医疗的生态系统，将其塑造成全国范围内的行业领导者。上海医药将以上海医药众协药业有限公司100%股权，增资上药云健康；京东将以现金以及相关资源作价，增资上药云健康；双方承诺在本协议签署之日起的三个月内，完成对上药云健康的增资。

上海医药将提供广泛的线下零售资源和药品品类，全面支持上药云健康业务发展，并协助上药云健康取得与其业务经营相关的证照及资质证书；京东将全面协助上药云健康处方药电子商务的线上平台和线下网络的建设，包括频道展示及流量支持、电子商务交易平台、仓储物流解决方案等。

为充分激励上药云健康管理团队，双方承诺，在未来适当时机，经股东协商，按照市场化原则对上药云健康的管理团队设立激励机制。

双方约定的首期独家合作期限为本协议生效之日起五年，前两年为初始默认合作期，在初始默认合作期末及之后的每一年末，双方通过上药云健康董事会对上药云健康关键绩效指标(KPI)进行期末考核，考核达标则延期一年，考核不达标则由京东决定是否延期。首期独家合作期限届满后，双方可共同协商延期。

上海医药指出，此次合作，将有利于公司迅速把握处方药电商的市场机遇，在流量导入、IT系统、物流体系方面，快速建立市场竞争优势，全面落地本公司在医药电商领域的战略布局与业务发展；不过本次合作预计在合作期限内对本公司财务状况、经营成果不构成重大影响。

上海医药A股上周五收报31.05元人民币，过去一个月上涨21.76%。（完）

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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