京东第四季营收增幅高于预期 但净亏损扩大

路透北京3月1日 - 中国排名仅次于阿里巴巴集团(BABA.N)的第二大电商京东(JD.O)公布，2015年最后三个月营收增幅高于预期，尽管中国经济放缓，但京东平台商品销售额飙升。

京东首席财务官黄宣德说，虽然宏观经济放缓，但消费增长依然稳健。

但他也说，经济放缓的滞后效应可能打击消费。我们仍对2016年增长前景保持谨慎乐观态度。

京东是阿里巴巴的主要网购竞争对手。该公司周二公布，第四季营收增长57%至546亿元人民币(83.4亿美元)，汤森路透调查的13位分析师给出的平均预估为517.94亿元人民币。

东京股价周二收盘涨3%至每股26.50美元。

不过，京东第四季净亏损扩大至76亿元人民币(11.6亿美元)，较上年同期净亏损扩大逾15倍。该公司将此归咎于旗下二手闲置物品处理平台拍拍二手业务的减值支出。当季不包括一次性和特殊项目的净亏损为6.562亿元人民币。

京东预计2016年前三个月营收为530-550亿元人民币，增幅为45-50%。

该公司还表示，其预计2016年全年不包括一次性和特殊项目的净利润率在负0.5%至正0.5%之间。

第四季京东平台商品成交总额大增69%至1,453亿元人民币(221.9亿美元)。(完)