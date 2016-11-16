京东第三季营收同比成长38% 略高于预估

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月15日 - 中国第二大电商京东(JD.O)周二公布，第三季营收同比成长38%，略高于分析师预估。
该公司并预估，第四季可望结束近期增长缓慢的趋势。受到业绩与展望的激励，京东股价周二收盘劲扬11.39%，报26.41美元。
京东表示将重组金融部门，不再持有持股。京东今年股价下跌26.5%，而规模较大的竞争对手阿里巴巴(BABA.N)同期则上涨10.5%。
京东表示，截至9月底止的第三季营收为607亿元人民币(89亿美元)，略高于分析师平均预估的602亿元人民币，该预估值来自汤森路透对15名分析师所做的调查。
京东8月时预估第三季营收为590-610亿元人民币，市场忧虑中国线上零售业趋于饱和，且可能遭受经济放缓的冲击。
该公司第三季净损由上年同期的5.349亿元人民币，扩大至8.079亿。
京东预估第四季营收料为750-775亿元人民币，与第三季近40%的成长率相近。
京东第三季度每单位美国存托股份(ADS)净损0.64元人民币(0.10美元)净损，上年同期净损0.39元人民币。(完)
(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。