京东第三季营收同比成长38% 略高于预估

路透11月15日 - 中国第二大电商京东(JD.O)周二公布，第三季营收同比成长38%，略高于分析师预估。

该公司并预估，第四季可望结束近期增长缓慢的趋势。受到业绩与展望的激励，京东股价周二收盘劲扬11.39%，报26.41美元。

京东表示将重组金融部门，不再持有持股。京东今年股价下跌26.5%，而规模较大的竞争对手阿里巴巴(BABA.N)同期则上涨10.5%。

京东表示，截至9月底止的第三季营收为607亿元人民币(89亿美元)，略高于分析师平均预估的602亿元人民币，该预估值来自汤森路透对15名分析师所做的调查。

京东8月时预估第三季营收为590-610亿元人民币，市场忧虑中国线上零售业趋于饱和，且可能遭受经济放缓的冲击。

该公司第三季净损由上年同期的5.349亿元人民币，扩大至8.079亿。

京东预估第四季营收料为750-775亿元人民币，与第三季近40%的成长率相近。

京东第三季度每单位美国存托股份(ADS)净损0.64元人民币(0.10美元)净损，上年同期净损0.39元人民币。(完)