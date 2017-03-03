京东第四季营收同比增长47% 宣布出让京东金融股权（更新版）

2016年5月12日，中国上海，亚洲消费电子展上的京东公司logo。 REUTERS/Aly Song

(新增重组京东金融更多细节)

路透北京／上海3月3日 - 中国第二大电商企业--京东(JD.O)公布第四季营收较上年同期跳增47%，受年底假期购物活动营收强劲的推动。同时，京东还宣布旗下京东金融的重组计划，出让京东金融股权，使其成为中资企业。

京东股价周四涨0.85%，收报30.93美元。

京东宣布，已达成协议出让京东金融68.6%股份，预计在2017年中完成。京东将获得大约143亿元人民币现金及京东金融未来实现税前盈利后的40%收益权，此后在法律许可条件下，这部分收益权可转换成京东金融的40%股权。

在激烈竞争当中，京东大举扩张进入包括家庭生活用品、食品及饮品等快速消费品领域。该公司并寻求业务多元化，涉足数据、云服务和人工智能服务等领域。

截至12月底的三个月，京东营收803亿元人民币(116.7亿美元)，高于公司预估的750-775亿元人民币，也高于上年同期的546亿元人民币。

京东预计今年第一季营收将降至723-743亿元人民币，这是因第一季通常比较清淡，没有较大规模的假期购物活动。

京东表示，3月1日达成协议推进京东金融的重组，让该部门成为全中资实体，这是取得在中国经营某些金融产品许可的需求。

京东集团董事长兼首席执行官（CEO）刘强东将按照和其他第三方投资人一致的价格购入京东金融4.3%股份，并遵循同样的协议。另外，依照其所持有的股份以及通过投票权委托或其他安排，刘强东还将拥有京东金融的多数表决权。

京东金融现拥有供应链金融、消费金融、财富管理、支付、众筹、保险、股票等业务板块。据国内媒体此前报导，京东金融今年将新设金融科技业务板块，重点布局风控、技术、科技输出、场景拓展、大支付及农村金融等六大领域。(完)