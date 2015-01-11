京东和腾讯入股易车控股 共投资15.5亿美元

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透1月9日 - 美国上市的中国汽车信息网站易车网运营商--易车控股有限公司(BITA.N)宣布，电子商务公司京东(JD.O)和腾讯控股(0700.HK)将向该公司投资大约13亿美元。这一消息提振易车股价周五早盘大涨。
京东和腾讯还共同向易车控股旗下的易鑫资本投资2.5亿美元。
“三家公司将为全中国的购车者提供更好的网上汽车交易服务，”易车控股称。
京东和腾讯将认购大约价值11.5亿美元的新股，每股定价73.31美元。每股相当于一个美国存托凭证(ADR)。
京东将向易车控股投资4亿美元现金和价值约7.5亿美元的资源。易车网提供新车和二手车的销售和其他信息，以及用户评价。腾讯将投入1.5亿美元入股。
此外，京东与腾讯将分别以1亿和1.5亿美元认购易鑫资本新发行的A类优先股。
交易预计于2015年上半年完成。交易完成后，京东与腾讯将分别持有易车网总发行流通股的25%和3.3%的股份。京东还将获得一个董事会席位。
京东和腾讯还将分别持有易鑫资本17.7%和26.6%的股份。
易车网股价周五在纽交所早盘一度大涨7.6%至90.10美元，终场上涨6.45%，报89.14美元。京东腾讯的股价几无变动。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
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