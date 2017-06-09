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中国财经 | 2017年 6月 9日 星期五 18:22 BJT

京东称计划今年年底前在泰国投资

路透香港6月9日 - 中国第二大电子商务公司--京东(JD.O)计划今年年底前在泰国投资，将业务向印尼之外扩展。印尼目前几乎占据了京东全部海外业务。

京东创始人兼首席执行官刘强东告诉路透，该公司计划将泰国作为中心，来服务越南和马来西亚等其他东南亚国家。

他未透露京东将对泰国投入多少资金。(完)

(编译 汪红英；审校 于春红)
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